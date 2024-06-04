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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Мировые центробанки в апреле закупили 33 т золота

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в апреле, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 32,7 тонны.

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Крупнейшими покупателями были Турция (7,9 тонны), Казахстан (5,9 тонны), Индия (5,6 тонны), Польша (4,7 тонны), Сингапур (4,2 тонны) и РФ (3,1 тонны). Китай замедлил закупки до 1,9 тонны.

Суммарные продажи составили всего 2,9 тонны, из которых по 1,2 тонны пришлось на Иорданию и Узбекистан.

"Быстрый рост цен на золото в марте поставил несколько вопросов. Один из них: изменят ли в ответ центробанки, спрос со стороны которых считается ключевым драйвером недавнего ралли, свое потребительское поведение в отношении золота, - отмечает в обзоре аналитик WGC Кришан Гопол. - Несмотря на замедление в марте, рост, по предварительным данным, закупок в апреле может указывать на то, что центробанки пока "переварили" ралли цен на золото и продолжают стратегический курс на покупки".

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