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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 10:57

Цены на золото установили новый исторический максимум

Цены на золото установили новый исторический максимум
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на золото обновили рекорд в ходе сессии в понедельник, достигнув $2450,05 за тройскую унцию, сообщает Trading Economics.

Поддержку котировкам оказывают ожидания, по меньшей мере, двух снижений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году, усилившиеся после выхода новых статистических данных на прошлой неделе, которые указали на замедление инфляции.

Кроме того, трейдеры обратили повышенное внимание на защитные активы после новостей о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси при крушении вертолета, в связи с которой выросла политическая неопределенность на Ближнем Востоке.

По состоянию на 9:46 по московскому времени золото торгуется на отметке $2437,07 за унцию - примерно на 1% дороже, чем в конце прошлой сессии.

Trading Economics рассчитывает стоимость золота на основе инструментов внебиржевого рынка и контрактов на разницу цен (CFD).

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