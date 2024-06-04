"Полюс" разместил бонды с расчетами в рублях на $150 млн

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Полюс" завершило размещение 5-летних облигаций серии ПБО-04 с расчетами в рублях объемом $150 млн, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск проходил 29-30 мая. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 6,2% годовых. Номинал одной облигации - $100.

Организатором выступил Локо-банк, агентом по размещению - Московский кредитный банк.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску рейтинг на уровне ruAAA.

Как заявил ранее "Интерфаксу" гендиректор "Полюса" Алексей Востоков, долларовые облигации "Полюса" с расчетами в российских рублях отлично подходят для валютной диверсификации инвестиционных портфелей.

"Дополнительными преимуществами для розничных инвесторов при покупке данного инструмента станет ежемесячный купонный период, а также номинал в $100, что делает облигации "Полюса" доступнее большинства других валютных и квазивалютных инструментов. При этом я хочу отметить кредитное качество "Полюса", что, в том числе, подтверждается наивысшим кредитным рейтингом на уровне ААА от двух агентств – Эксперт РА и НКР", - добавил Востоков.

Первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях стал "НОВАТЭК", которому удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом анонсировали подобные выпуски "Русал" и "ФосАгро".

В настоящее время в обращении также находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 40 млрд рублей, выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней и выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.