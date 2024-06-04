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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Брокер "Финам" ограничит вывод долларов в сторонние банки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Брокер "Финам" с 6 июня введет ограничения на вывод долларов с брокерских счетов в связи с изменением инфраструктуры платежей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Вывод средств будет возможен только на счета клиентов в банке "Финам" и Райффайзенбанке.

Кроме того, с 5 июня в "Финаме" будут действовать ограничения на торги валютными парами EUR/USD, EUR/RUB, USD/RUB и USD/CNY в режиме TOD (расчеты "сегодня"). "Мера введена с целью минимизации инфраструктурных рисков для клиентов", - пояснили в компании. При этом торги этими валютными парами будут доступны в режиме TOM (расчеты "завтра") без ограничений.

Об ограничении вывода средств в долларах США с 6 июня также сообщил "Алор брокер". С этой даты они будут недоступны в связи "с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы". Перевод средств между портфелями фондового и валютного рынка будет доступен, уточняется в сообщении компании.

Финам Алор брокер
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