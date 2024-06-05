ВВП Австралии в январе-марте вырос на 0,1%, минимум за 6 кварталов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Экономика Австралии в первом квартале 2024 года увеличилась на 0,1% к предыдущим трем месяцам, сообщило Австралийское бюро статистики.

Хотя ВВП страны увеличивается десятый квартал подряд, темпы прироста были самыми слабыми за последние полтора года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП на 0,2%.

Оценка экономического роста в четвертом квартале 2023 года была улучшена до 0,3% с ранее объявленных 0,2%.

Потребительские расходы в январе-марте увеличились на 0,4% (в октябре-декабре - на 0,3%), государственные - на 1% (на 0,8%).

Между тем капиталовложения бизнеса упали на 0,9% после сокращения на 0,2% в четвертом квартале прошлого года.

Экспорт увеличился на 0,7%, импорт - на 5,1%.

ВВП Австралии в первом квартале вырос на 1,1% относительно аналогичного периода годом ранее. В октябре-декабре 2023 года данный показатель увеличился на 1,6%, а не на 1,5%, как было объявлено ранее.