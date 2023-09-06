ВВП Австралии во II квартале вырос на 0,4%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Австралии во втором квартале 2023 года выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Австралийского бюро статистики.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП страны также увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3%.

Австралийская экономика растет семь кварталов подряд.

Потребительские расходы во втором квартале увеличились на 0,1% (в январе-марте - на 0,3%). Норма сбережения населения опустилась до минимума с 2008 года - 3,2% по сравнению с пересмотренными 3,6% в первом квартале.

Рост госрасходов ускорился до 0,4% с 0,1%.

Объем австралийского экспорта в минувшем квартале увеличился на 4,3%, импорта - на 0,7%.

Капиталовложения бизнеса в апреле-июне повысились на 2,4%, как и в первом квартале.

ВВП Австралии во втором квартале вырос на 2,1% относительно аналогичного периода годом ранее. В первом квартале подъем составил 2,4%, а не 2,3%, как сообщалось ранее.