"Мечел" в I квартале сократил добычу угля на 14% к IV кварталу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Мечел" в I квартале 2024 года сократил добычу угля на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,57 млн тонн, сообщила компания.

"В отчетном периоде на мировом угольном рынке фиксировалась стабилизация цен и их возвращение к средним значениям за 10 лет. Для "Мечела" и других крупных российских угольных компаний это было сопряжено с дополнительными сложностями, поскольку издержки на добычу продукции и логистическое обслуживание (вкупе с введением пошлин на импорт угля в КНР) значительно выросли, что привело к падению рентабельности, - отметил через пресс-службу гендиректор "Мечела" Олег Коржов. - Под давлением этих условий мы сконцентрировались на сохранении ежеквартального объема добычи на приемлемом уровне и поиске наиболее выгодных вариантов для сбыта угля".

Общая реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) по отношению к предыдущему кварталу увеличилась на 8%, до 930 тыс. тонн, за счет вовлечения ранее накопленных складских запасов и роста добычи в разрезе "Нерюнгринский".