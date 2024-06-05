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Безработица в апреле обновила исторический минимум, опустившись до 2,6%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России в апреле 2024 года вновь снизилась - до 2,6% с 2,7% в марте, в очередной раз обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года, следует из данных Росстата.

Еще ранее в феврале этого года показатель равнялся 2,8%, в январе - 2,9%, в декабре 2023 года - 3,0%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3,0%.

В июне прошлого года уровень безработицы в РФ составлял 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в России в апреле 2024 года составила 1 млн 961 тыс. человек, что на 65 тыс. ниже показателя марта 2024 года.

Росстат
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