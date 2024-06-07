Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Данные за I квартал и оперативные индикаторы во II квартале указывают на продолжение быстрого роста российской экономики, при этом жесткость рынка труда вновь усилилась, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

"Данные по ВВП за I квартал и оперативные индикаторы во II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Однако в I квартале вклад в годовой рост ВВП отчасти внес календарный фактор, связанный с високосным годом", - отмечают в ЦБ.

"Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - говорится в сообщении.

В ЦБ в очередной раз отметили, что "дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг". "Жесткость рынка труда продолжает нарастать. Безработица вновь обновила исторический минимум. Рост реальных зарплат ускорился, что, однако, связано с высокими выплатами годовых премий в I квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Росстата, ВВП РФ в I квартале 2024 года вырос на 5,4% в годовом выражении.

Безработица в России, по данным Росстата, в апреле 2024 года вновь снизилась - до 2,6% с 2,7% в марте, в очередной раз обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года.