Московская биржа и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа и "Интерфакс" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития рынка информационно-аналитических продуктов для биржевых и внебиржевых финансовых рынков.

В официальной церемонии подписания, которая состоялась 7 июня на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Соглашение предусматривает совместную работу по созданию информационно-аналитических продуктов и сервисов для финансовых рынков, а также по развитию инновационных путей и методов работы с аналитической, фундаментальной информацией и новостными потоками.

Как отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, "успешная торговля на финансовом рынке невозможна без оперативной информации из надежных источников и удобных сервисов для заключения сделок. Московская биржа как центр ценообразования на российские активы ставит перед собой задачу сделать оба этих компонента доступными для всех участников российского рынка. Именно поэтому мы создали информационно-торговый терминал "Трейд Радар", запускаем информационно-финансовый маркетплейс Datashop с входящим в него набором комплаенс-инструментов Compliance Tool и стремимся объединить усилия с признанными профессионалами в области разработки информационных продуктов".

"В нашей стране "Интерфакс" стал пионером в этой сфере, успешно реализовав передовую модель интеграции актуальных данных на единой платформе еще в конце 1990-х годов. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, рассчитано на 5 лет. Надеемся, что уже на одном из ближайших ПМЭФ мы сможем поделиться с участниками рынка первыми результатами нашей совместной работы", - подчеркнул глава Московской биржи.

По словам председателя совета директоров Группы "Интерфакс" Михаила Комиссара, "российский финансовый рынок проходит очередную системную трансформацию, и в такие моменты его участникам как никогда важен бесперебойный доступ к надежной и проверенной информации. Партнерство с Московской биржей позволяет нам предложить лучшие решения для участников финансового рынка, быстро апробировать гипотезы и продолжать инновации, опираясь на надежную базу профессионалов".

Московская биржа презентовала информационно-финансовый маркетплейс Datashop и платформу Compliance Tool на ПМЭФ-2024. Маркетплейс предназначен широкому кругу участников финансового рынка и играет роль цифрового канала доступа к финансовым данным и информационно-аналитическим сервисам. Набор инструментов Compliance Tool разработан для комплаенс-подразделений публичных компаний и профессиональных участников рынка, чтобы автоматизировать процедуры внутреннего контроля и выявлять недобросовестные практики торговли.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

"Интерфакс" – крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, крупнейшее в стране негосударственное информационное агентство. "Интерфакс" производит информационные продукты для профессионального использования в средствах массовой информации, ведомствах, компаниях и банках. Специализируется на оперативных деловых новостях с фокусом на информации, позволяющей принимать своевременные инвестиционные решения на финансовом рынке.