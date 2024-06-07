Гонконгская биржа перестанет прерывать работу из-за тайфунов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Гонконгская биржа планирует перестать прерывать торги во время мощных тайфунов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, оператор биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) может сделать соответствующее заявление в ближайшие недели, а изменение вступит в силу в сентябре. План получил поддержку Управления денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA), сказали источники.

Гонконгская биржа за год сталкивается примерно с 6-8 тайфунами и традиционно приостанавливает торги во время особо сильных из них. Этим она отличается от других ведущих бирж мира, которые работают при любых погодных условиях. Политика HKEx стала вызывать больше вопросов на фоне массового перехода на удаленную работу во время пандемии коронавируса.