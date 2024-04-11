Структура "Зарубежнефти" вошла в проекты солнечной энергетики в Армении

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Зарубежнефти" - ООО "ЗН Энергия" - в 2023 году провела ряд сделок по приобретению 50% долей в проектных компаниях в Армении, занимающихся производством электроэнергии на солнечных электростанциях. Об этом сказано в пояснениях к отчету "ЗН Энергии".

В апреле 2023 года компания основала в Армении ООО "Солар индастри", в котором распоряжается 99,9% долей.

Сделки по покупке долей в армянских компаниях привели к уменьшению и без того отрицательных чистых активов "ЗН Энергия" на 4,02 млн рублей, до минус 20,47 млн рублей.

"Влияние на размер чистых активов и на рост показателя "отложенные налоговые активы" оказали, в том числе, заключенные в 2023 году в интересах общества ряд договоров с целью приобретения долей в размере 50% в проектных компаниях СЭС (солнечных электростанций), находящихся на территории Республики Армения. Экономические выгоды от указанных проектов ООО "ЗН Энергия" планирует получать в виде дивидендов период с 2030 по 2052 годы, которые будут направлены в погашение сумм займов, полученных обществом в целях развития приобретенных проектов", - говорится в документе.

Также отмечается, что компания проводит технический аудит и экономическую оценку новых проектов возобновляемой энергетики как в России, так и за рубежом. Так, в России рассматриваются проекты солнечной энергетики мощностью около 50 МВт, в Средней Азии - мощностью около 800 МВт. В Юго-Восточной Азии компания анализирует проекты не только солнечной, но и ветряной энергетики, общей мощностью около 200 МВт.

"Участие в данных проектах позволит обществу получать денежные потоки уже с 2026 года. Указанные потоки будут покрывать текущие затраты компании, а также будут направлены на возврат инвестиций", - отмечает компания.

Актуализированная стратегия "Зарубежнефти" предполагает формирование портфеля ВИЭ-проектов установленной мощностью более 300 МВт до 2025 года и более 1 тысячи МВт - до 2030 года. Отмечалось, что в первую очередь компания намерена обеспечить собственные активы "зеленой" электроэнергией для снижения углеродного следа с целью улучшения своего ESG-профиля, а также добиться снижения затрат за счет синергии проектов ВИЭ с нефтегазовым направлением.