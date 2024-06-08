Дюков не ожидает сильного влияния налоговых изменений на "Газпром нефть"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" не ощутит сильного влияния от готовящихся налоговых изменений, в частности от роста налога на прибыль с 20% до 25%, считает глава компании Александр Дюков.

"Основные налоги, которые мы платим, это все-таки НДПИ, НДД и различные акцизы. Налог на прибыль - лишь небольшая часть общей корзины налогов в отрасли. При этом мы исходим из того, что активно инвестирующие компании, а "Газпром нефть" является такой компанией, смогут рассчитывать на механизмы стимулирования инвестиций. И в том числе - на использование льгот и вычетов по налогу на прибыль. Правительство декларирует именно такой подход к корректировкам налоговой системы", - сказал он журналистам.

Дюков также добавил, что не ожидает каких-либо дополнительных налоговых изменений для нефтяной отрасли. "Сейчас идет речь о налоговой донастройке на межотраслевом уровне. Я надеюсь, в обозримом будущем никаких новшеств не будет. Правительство сейчас декларирует стабильность принятых решений на шесть лет", - сказал он.

По словам Дюкова, нефтяная отрасль заинтересована в расширении механизма НДД. "Минфин тоже видит эффективность этого налогового инструмента. Именно поэтому нам удавалось договариваться о расширении периметра применения НДД. Мы продолжим этот диалог", - сказал он.

Дюков отметил, что для развития отрасли важно принимать налоговые решения, которые бы стимулировали работу со сложными запасами, в том числе применение химических методов увеличения нефтеотдачи.

Он также отметил, что нефтяной рынок в настоящий момент привлекателен, поэтому западные нефтегазовые компании активно развивают бизнес.

"Действия ОПЕК+ позволяют поддерживать стабильность и предсказуемость нефтяного рынка, формируют справедливую цену на нефть. Это дает возможность потребителям планировать свою работу и свои затраты на сырье, а нефтегазовым компаниям - увеличивать инвестиции в проекты добычи. Рынок сегодня привлекателен. Вы же видите, что даже многие западные нефтегазовые компании сейчас пересматривают свои планы по быстрому отказу от нефти и решили активнее развивать этот бизнес", - сказал Дюков журналистам.