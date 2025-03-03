Авиаперевозки на Дальнем Востоке предложили регулировать по аналогии с законом о северном завозе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Авиаперевозки в регионах Дальнего Востока, где этот вид транспорта зачастую является безальтернативным, имеет смысл регулировать по аналогии с законом "О северном завозе", заявила в понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Обдумать соответствующее предложение она попросила главу Минтранса Романа Старовойта на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

"Мы предлагаем вам совместно с профильным комитетом проработать вопрос о формировании по аналогии с законом "О северном завозе" специального правового регулирования авиаперевозок в регионах Дальнего Востока", - сказала Яровая.

В частности, по ее словам, речь идет о полномочиях по единой координации, формированию сети маршрутов, тарифов на перевозки, регулированию деятельности аэропортов на соответствующих территориях, а также разработке программы по модернизации инфраструктуры для обеспечения авиаперевозок, подготовке кадров.

"Вы очень хорошо сказали, что это социальная услуга. Вот есть поселки - это не весь Дальний Восток, это не весь Север России - но внутри этих регионов есть населенные пункты, где это единственный социальный вид транспорта. Поэтому предлагаю работу эту провести", - обратилась Яровая к Старовойту.

Северный завоз - логистическая система по снабжению товарами районов Крайнего Севера. Летом 2023 года в РФ был принят федеральный закон "О северном завозе" (вступил в силу 1 апреля 2024 года, куратор - Минвостокразвития): он, в частности, ранжирует грузы, кроме того, вводится координатор, который определяет ежегодную потребность в грузах на трехлетний период, их номенклатуру и объем, условия договоров. Планируется также создание единого морского оператора северного завоза.