"Черкизово" оценило затраты в удвоение производства мяса птицы в Башкирии в 4 млрд руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, намерена увеличить производство мяса бройлеров в живом весе на предприятиях в Башкирии в 1,8 раза относительно 2023 года – до 120 тыс. тонн, сообщила пресс-служба главы республики.

Вопрос расширения производства обсуждался на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с председателем правления ПАО "Группа Черкизово" Сергеем Михайловым на площадке ПМЭФ.

"Инвестор намерен вложить в проект более 4,1 млрд рублей. Речь идет о модернизации птицеводческих комплексов на территории нескольких районов Башкортостана (...) В рамках проекта уже ввели в эксплуатацию несколько обновленных помещений для птицы", - уточняется в сообщении.

Проект предполагает три этапа: на первом – увеличение производства мяса птицы с 66 тыс. (на 2023 год) до 90 тыс. тонн; по итогам второго и третьего – до 120 тыс. тонн в год.

Ранее со ссылкой на вице-премьера Башкирии Ильшата Фазрахманова сообщалось о планах группы до 2027 года увеличить производство мяса бройлеров в живом весе на предприятиях в регионе в 1,9 раза относительно 2022 года – до 123 тыс. тонн.

"На первом этапе планируется увеличить производство с 65 тыс. тонн мяса птицы (по итогам 2022 года - ИФ) до 100 тыс. тонн к концу этого года - началу следующего. Второй этап – увеличение выпуска продукции до 123 тыс. тонн в период 2025-2026 годов. Помимо увеличения объемов производства, предприятия намерены увеличить глубину переработки", - говорил он "Интерфаксу".

Для расширения производства холдинг планировал увеличить свой земельный фонд, расширить площадки для выращивания сои.

"Черкизово" – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группа включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Птицеводство "Черкизово" представлено в Башкирии тремя площадками выращивания бройлеров ("Туймазинская", "Ашкадарская" и "Турбаслинские бройлеры"), а также двумя площадками родительского стада и ремонтного молодняка ("Юбилейная" и "Уфимская").