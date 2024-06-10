Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,5%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил позитивный импульс минувшей пятницы по большинству blue chips после решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, а нефть подорожала (Brent торгуется в районе $79,7 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" после отсечки дивидендов за IV квартал 2023 года.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3247,76 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1147,18 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 89,11 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +1% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), "НЛМК" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%), ВТБ (+1%), "Северстали" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Газпрома" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-3,9%, до 54,54 рубля; дивиденды за IV квартал - 2,57 рубля на бумагу), "Яндекса" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,8%), Polymetal (-0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3200-3280 пунктов.

"Допускаем продолжение роста рынка за счет тех инвесторов, кто воздерживался от покупок в пятницу. Кроме этого, уход неопределенности, касающейся решения Банка России, также может поддержать рынок. Впрочем, ситуация в данном случае может быстро измениться, что в будущем снова будет давить на рынок. Предпочтение отдаем внутренним секторам", - отметил он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", позитивная динамика российских фондовых индексов в начале недели может продолжиться. Основное внимание на неделе привлекут данные Росстата по инфляции за май, которые будут опубликованы в пятницу. Понедельник - последний день для покупки акций "Европлана" перед закрытием реестра акционеров под дивиденды за 2023 год в размере 25 руб. на одну бумагу.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку, но глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции дала понять, что целесообразность повышения ключевой ставки может обсуждаться на заседании ЦБ в июле. Она отметила, что на заседании в пятницу "количество мнений о том, что надо подумать о повышении ключевой ставки, было больше", хотя решение сохранить ставку на прежнем уровне было принято "широким консенсусом", отмечают эксперты.

В любом случае, основной целью Банка России остается возвращение инфляции к целевому ориентиру 4%. Протокол июньского заседания Банка России будет опубликован 20 июня. Этот документ, наряду с поступающими данными по инфляции перед опорным заседанием регулятора в июле, будет иметь ключевое значение для понимания дальнейших действий Банка России. Потенциал восстановления фондовых индексов, скорее всего, останется ограниченным вплоть до следующего заседания Банка России, намеченного на 26 июля, полагают аналитики "Цифра брокер".

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на ПМЭФ, что "расходы на внедрение российского софта будут списываться с коэффициентом 2". Таким образом, он дал понять, что корпоративные покупатели российского программного обеспечения (ПО) смогут учитывать расходы на приобретение российского ПО с указанным коэффициентом. Это, очевидно, позитивная новость для представленных на бирже разработчиков российского ПО, доходы которых получат дополнительную поддержку в среднесрочной перспективе, отмечают аналитики.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, наступившая неделя обещает быть насыщенной важными экономическими событиями, способными повлиять на рынки. В среду ожидается решение ФРС США по процентным ставкам, большинство участников рынка ожидают сохранения ставок на текущем уровне. Также в среду будет опубликован майский индекс потребительских цен (ИПЦ) США (ожидается, что годовой прирост ИПЦ составит 3,4%, а базовый индекс вырастет на 3,5%).

Российский рынок на прошлой неделе продемонстрировал отскок благодаря сохранению ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%. Однако ожидать стремительного возвращения индекса МосБиржи к уровням 3500 пунктов не стоит, так как для роста нет фундаментальных причин. На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за недельными данными по инфляции. В условиях дефицита кадров наблюдается резкий рост зарплат, что стимулирует потребительский спрос и ускоряет инфляцию. Высокая ключевая ставка фокусирует внимание инвесторов на долговых бумагах и инструментах денежного рынка. Это снижает притоки в акции, что обеспечивает снижение индекса МосБиржи и незакрытие дивидендных "гэпов", полагает эксперт.

На рынке акций интерес вызывают бумаги "Мечела", несмотря на фундаментальные проблемы компании, а также акции SFI и "Глобалтрак менеджмент", которые показывают аномальную активность. Среди компаний с наибольшей дивидендной доходностью выделяются "Сургутнефтегаз", банк "Санкт-Петербург", "Совкомфлот", обратил внимание Кабаков.

В мире

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,1-0,2% на данных с рынка труда, но неделю закрыли в "плюсе". По итогам пяти дней Dow Jones увеличился на 0,3%, S&P 500 - на 1,3% и Nasdaq Composite - на 2,4%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс., The Wall Street Journal - на 190 тыс. При этом большинство экспертов не ожидали изменения уровня безработицы.

Инвесторы надеялись, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожиданий, и это может подтолкнуть ФРС к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени, пишет MarketWatch.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда.

В Азии в понедельник на работающих рынках отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, Австралии - по случаю Дня рождения короля.

Экономика Японии в первом квартале сократилась на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства, совпавшим как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом Trading Economics. В четвертом квартале 2023 года ВВП увеличился на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о его неизменности.

Профицит счета текущих операций Японии в апреле увеличился до 2,05 трлн иен ($13,05 млрд) по сравнению с 1,9 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали положительного сальдо в 1,74 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 15-й месяц подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после падения по итогам предыдущей недели, инвесторы оценивают ситуацию с добычей и ждут заседания Федрезерва США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $79,72 за баррель (+0,1% и -0,3% в пятницу), июльская цена WTI - $75,58 за баррель (+0,1% и -0,03% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent потеряла 1,8%, WTI - 1,9%.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом майский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В ожидании решения ФРС

Итоги очередного заседания Федрезерва станут известны в среду и могут повлиять на привлекательность различных классов активов. Рынок практически уверен, что американский ЦБ оставит процентные ставки неизменными.

Ранее в тот же день Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по денежно-кредитной политике.