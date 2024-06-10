Численность персонала "Газпрома" выросла до 498 тысяч человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Официальная оценка персонала группы "Газпром" (списочная численность) в 2023 году выросла до 498,1 тысячи человек с 492,2 тысячи человек по итогам 2022 года, сообщается в годовом отчете "Газпрома". Это новый максимум за историю развития корпорации.

"Увеличение численности персонала группы "Газпром" в 2023 году связано с реализацией стратегических проектов в переработке газа, реорганизацией структуры газораспределительных организаций (ГРО) в Группе "Газпром межрегионгаз", а также за счет ввода в эксплуатацию крупных проектов по добыче жидких углеводородов", - отмечается в документе.

Расходы группы на оплату труда перевалили за триллион рублей (1096,7 млрд рублей) после 953,7 млрд рублей в 2022 году.

На 4,4%, до 59,2 тысячи человек выросла численность вахтового персонала, в том числе на 5,9%, до 56 тысяч человек, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. "Рост среднесписочной численности вахтового персонала обусловлен вводом в эксплуатацию новых объектов с вахтовой формой обслуживания в отдаленных районах, в том числе в районах Крайнего Севера", - комментирует компания.

В 2023 году группа трудоустроила 3 623 выпускника: 2097 выпускников вузов и 1526 выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования.

Однако есть и более широкая оценка численности персонала концерна (у нее другие задачи, другая методология и история развития охвата). Это периметр действия ЕСУПБ - Единой системы управления производственной безопасностью.

В него входят ПАО "Газпром", его дочерние общества по добыче, подготовке, транспортировке, переработке, распределению и хранению природного газа, газового конденсата и нефти, а также "дочки", обеспечивающие работу ЕСГ. В список организаций, на которые распространяется ЕСУПБ, включены администрация ПАО "Газпром" и 15 его филиалов, 79 ДОиО и 4 субхолдинга: группа "Газпром нефть", "Газпром энергохолдинг", группа "Газпром межрегионгаз", группа "Газпром ГНП холдинг". В ЕСУПБ не включены представительства группы "Газпром" на территории других стран.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая списочная численность работников периметра ЕСУПБ составила 636,42 тысячи человек. Как следует из документа, теперь в периметр ЕСУПБ включена группа "Газпром теплоэнерго". На конец 2022 года охват действия системы был 621,5 тысячи человек.