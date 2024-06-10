Россия в январе-апреле снизила экспорт продукции АПК до $14,2 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $14,2 млрд, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года ($14,9 млрд), сообщается в материалах на сайте ФТС.

Импорт этой продукции снизился на 8,6%, до $11,5 млрд с $12,5 млрд за первые четыре месяца год назад.

В соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.