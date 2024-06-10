"Интер РАО" рассчитывает в 2024 году подписать контракт по двум ТЭЦ в Казахстане

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" планирует в 2024 году подписать контракты по проектированию двух ТЭЦ в Казахстане, в следующем - еще по одной, сообщил через пресс-службу гендинректор "Интер РАО - Экспорта" Максим Сергеев.

"Обсуждение вопросов с казахстанской стороной по существенным условиям контрактов на разработку проектно-сметной документации по проектам строительства трех ТЭЦ (в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск) находится в настоящее время на заключительной стадии. Мы рассчитываем подписать контракты на проектирование ТЭЦ "Кокшетау" и "Семей" в 2024 году, ТЭЦ "Усть-Каменогорск" - в 2025 году", - сказал он.

После подписания контрактов, в частности, по проекту строительства ТЭЦ "Кокшетау", в 2024 году на площадке строительства начнутся подготовительные, геодезические и инженерно-изыскательские работы. Активная фаза строительства станций начнётся после прохождения необходимых экспертиз проектно-сметной документации и получения положительных заключений соответствующих органов Казахстана.

Роль "Интер РАО - Экспорта" в проектах будет заключаться в управлении проектами с выполнением функционала генерального подрядчика с привлечением к основным видам работ подрядных организаций, отметил Сергеев.

Минэнерго Казахстана ранее также ожидало начала строительства трех ТЭС с участием России в 2024-2035 годах. Ведомство сообщало, что Казахстан планирует заключить меморандум с "Интер РАО - Экспортом" для строительства ТЭЦ. Станции будут находиться в городах Кокчетав (мощностью 240 МВт), Семипалатинск (360 МВт) и Усть-Каменогорск (360 МВт).