Фонды прямых инвестиций могут стать владельцами 10 из 30 крупнейших аудиторов США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Фонды прямых инвестиций могут в ближайшее время стать собственниками десяти из 30 крупнейших аудиторских фирм США, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сделки обсуждают как минимум четыре фирмы. Еще две - Grant Thornton и Baker Tilly - фонды купили ранее в этом году.

Grant Thornton и Baker Tilly входят в топ-10 американских бухгалтерских фирм по размеру выручки, и их приобретение, по словам источников, открыло путь для новых транзакций.

В частности, входящая в топ-30 Aprio планирует сделку по продаже мажоритарной доли фонду Charlesbank Capital.

Еще две фирмы из тридцатки - PKF O'Connor Davies и Carr, Riggs & Ingram - привлекли банки для организации процесса продажи.

Armanino, занимающая 19-ю строчку в списке крупнейших, ведет переговоры о продаже миноритарной доли. Она была аудитором американского подразделения обанкротившейся в 2022 году криптобиржи FTX.

Волна сделок в отрасли означает, что треть фирм из топ-30 аудиторов либо уже привлекли вложения от фондов прямых инвестиций, либо близки к этому, отмечает FT.