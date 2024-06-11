ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть на 2024-2025 годы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть на 2024 год в 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с и еще на 1,85 млн б/с в 2025 году - до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом в I квартале 2024 года спрос скорректирован вниз на 50 тысяч б/с из-за более низкого спроса по странам ОЭСР Европы, Азии и Латинской Америки, а во II квартале - повышен на 50 тысяч б/с благодаря увеличению оценки спроса в странах, не входящих в ОЭСР, продемонстрированного уже в I квартале. Небольшой корректировке подверглась и оценка спроса в IV квартале - меньше на 10 тысяч б/с.

В ОПЕК ожидают, что во II полугодии спрос на нефть в странах ОЭСР будет на 0,25 млн б/с выше, чем год назад, в основном за счет США. Страны ОЭСР Европы и Азии, как ожидается, увеличат спрос незначительно.

Росту потребления нефти в 2024 году будет способствовать высокий спрос на авиаперевозки и устойчивая автомобильная мобильность, включая грузовые перевозки, то есть отмечается рост спроса на бензин и керосин. Однако в ОПЕК полагают, что спрос на дизтопливо будет меньше из-за низкой экономической и производственной активности. Более того, спрос на нафту может оказаться под давлением из-за снижения рентабельности нефтехимической промышленности по сравнению с прошлым годом.

Ожидается также поддержка со стороны промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельности в странах, не входящих в ОЭСР, а также рост нефтехимических мощностей в странах, не входящих в ОЭСР, в основном в Китае и на Ближнем Востоке, пишет ОПЕК.

Предварительные данные за апрель показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли в месячном исчислении на 16,6 млн баррелей - до 2,773 млрд баррелей. Это на 49 млн баррелей меньше, чем в апреле 2023 года, на 110 баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 154 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+). В частности, запасы нефти выросли на 19,5 млн баррелей - до 1,376 млрд баррелей, а нефтепродуктов снизились на 2,9 млн баррелей, до 1,396 млрд баррелей.