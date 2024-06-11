Аналитики ОПЕК объяснили падение цен на нефть в мае спекулятивными продажами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Фьючерсы на нефть в мае подешевели на фоне спекулятивных распродаж, ожиданий смягчения геополитических рисков, неопределенности в отношении денежно-кредитной политики центральных банков и смешанных экономических показателей, которые повлияли на настроения рынка, считают аналитики ОПЕК.

Контракты с ближайшим месяцем поставки на нефть ICE Brent подешевели на $6, или 6,7%, до в среднем $83 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $5,77, или 6,8%, до в среднем $78,62 за баррель.

"Спекулятивные распродажи в течение месяца способствовали снижению цен и повышению волатильности рынка. Финансовые менеджеры продали на фьючерсном рынке ICE Brent эквивалент 173 млн баррелей нефти", - говорится в ежемесячном отчете альянса.

Хедж-фонды и другие управляющие капиталом закрыли большой объем "бычьих" позиций по фьючерсам и опционам на фьючерсном рынке ICE Brent. В то же время они резко подняли короткие позиции до самого высокого уровня с ноября 2020 года. Совокупные чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на ICE Brent и NYMEX WTI упали до самого низкого уровня с января прошлого года, комментирует ОПЕК.

Рыночная структура всех трех эталонных марок нефти - ICE Brent, NYMEX WTI и DME Oman - ослабла в мае по сравнению с предыдущим месяцем, при этом ближайшие временные спреды по форвардным контрактам на нефть марки Brent перешли в контанго во второй половине месяца. Снижение премий за риск предложения и давление продаж со стороны финансовых менеджеров оказали большее влияние на месячный контракт по сравнению с форвардными контрактами, что привело к сглаживанию фронтальных форвардных кривых нефтяных фьючерсов, считают аналитики.

"Премия легкой малосернистой нефти над среднесернистой нефтью продолжала снижаться в мае, и эта тенденция наблюдается во всех основных регионах уже несколько месяцев подряд. Высокая доступность легкой малосернистой нефти, особенно в результате увеличения экспорта нефти из США, а также сокращение распространения крекинга бензина и дизельного топлива во всех нефтеперерабатывающих центрах отрицательно повлияли на стоимость легкой малосернистой нефти, в то время как стоимость среднесернистой и тяжелой сырой нефти снизилась сравнительно менее значительно", - говорится в отчете.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман прокомментировал итоги решения стран ОПЕК+ от 2 июня, после которого цены на нефть снизились. По его словам, последнее заседание ОПЕК+ было самым успешным, а некоторые банки, организации, например, Goldman Sachs, неверно интерпретировали его итоги, заявив, что речь идет о давлении в сторону снижения цен.