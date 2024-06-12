Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Uniper решила расторгнуть долгосрочный контракт с "Газпром экспортом" после решения Стокгольмского арбитража в ее пользу, сообщила немецкая компания.

Арбитражный трибунал в Стокгольме 7 июня вынес решение и предоставил Uniper право на расторжение контрактов, а также присудил ей сумму более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные "Газпром экспортом" с середины 2022 года. Процесс регулировался швейцарским законодательством. Решение арбитража является юридически обязательным и окончательным, уверена германская компания.

Поставки газа в Германию сократились в связи с санкциями Канады, которые сделали невозможной продолжение работы газопровода "Северный поток", который позднее был взорван диверсантами.

Uniper утверждает, что для компенсации выпадающих объемов закупала газ на спотовом рынке. В том числе в связи с этим в середине 2022 года там цены взлетели почти до $4000 за тысячу кубометров - это в десять раз выше текущих котировок. Для покрытия сформированных таким образом убытков компания была национализирована.

В своем сообщении Uniper отмечает, что любые суммы согласно решения стокгольмского арбитража будут поступать в федеральное правительство Германии. При этом отмечается, что пока не ясно стоит ли ожидать поступления значительных сумм.

Оставшиеся получатели газа "Газпрома" в Европе (в Венгрии, Австрии) уже сообщали о попытках перехватить платежи за российский газ со стороны некоей крупной европейской энергетической компании. По российскому законодательству, воплощение такого механизма (и даже любая недоплата) может означать немедленное прекращение поставок и по этим контрактам. В связи с этой опасностью в Венгрии уже принят нормативный акт о том, что платежи за российский газ могут осуществляться только в пользу "Газпром экспорта".

С другой стороны - российский суд по заявлению "Газпром экспорта" запретил Uniper Global Commodities SE продолжать это разбирательство в международном коммерческом арбитраже и назначил им санкцию за нарушение судебного запрета в размере 14,312 млрд евро.

Позиция российского правосудия заключается в том, что в отношении российского заявителя иностранным государством применяются меры ограничительного характера, и поэтому норма договора о месте рассмотрения споров неисполнима. Есть запрет на предоставление юридических услуг российским лицам со стороны юристов и юридических фирм Европейского Союза. Власти ФРГ изъяли у "Газпрома" холдинг Gazprom Germania GmbH без компенсации.