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МЭА сообщило об увеличении нефтеэкспорта из России в мае на 100 тыс. б/с

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия в мае увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тыс. баррелей в сутки к апрелю - до 7,7 млн б/с, при этом доходы на фоне снижения цен на нефть снизились на $0,6 млн и составили $16,8 млрд, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

В то же время доходы от нефтеэкспорта РФ оказались на $2,4 млрд выше, чем в мае 2023 года.

Экспорт нефти упал на 100 тыс. б/с - до 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов вырос на 200 тыс. б/с - до 2,7 млн б/с.

Китай снизил покупку российской продукции на 100 тыс. б/с - до 2,2 млн б/с, продажи Индии упали на 0,8 млн б/с - до 1,5 млн б/с. Поставки в Евросоюз и Турцию сохранились на уровне 0,4 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

По подсчетам МЭА, средняя цена на российскую нефть (Urals, Siberian Light и Espo) в мае составила $70,08/барр. против $77,2/барр. в апреле, а дисконты к бенчмарку North Sea Dated (Brent) снизились с $12,8/барр. в апреле до $11,77/барр. в мае.

МЭА
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