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Минфин США объявил о новых ограничительных мерах в отношении РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России. Они затрагивают более 300 физических и юридических лиц, как из РФ, так и из-за рубежа.

"Сегодняшние действия ограничивают возможность использования преимуществ некоторого программного обеспечения и информационных технологий США. Они охватывают более 300 физических и юридических лиц, как в России, так и за ее пределами - в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, Центральной Азии и в Карибском бассейне, услуги которых позволяют России обходить санкции", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Минфином.

Ограничительные меры введены совместно с государственным департаментом США.

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