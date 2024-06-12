Минфин США объявил о новых ограничительных мерах в отношении РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России. Они затрагивают более 300 физических и юридических лиц, как из РФ, так и из-за рубежа.

"Сегодняшние действия ограничивают возможность использования преимуществ некоторого программного обеспечения и информационных технологий США. Они охватывают более 300 физических и юридических лиц, как в России, так и за ее пределами - в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, Центральной Азии и в Карибском бассейне, услуги которых позволяют России обходить санкции", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Минфином.

Ограничительные меры введены совместно с государственным департаментом США.