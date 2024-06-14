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Банк России удвоил лимит по валютным свопам на фоне роста спроса на эти операции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банк России увеличил вдвое максимальный лимит на пятницу по операциям "валютный своп" - с 10 млрд до 20 млрд юаней, следует из материалов на сайте регулятора.

13 июня объем операций с ЦБ по валютным свопам в юанях составил 14,2 млрд юаней (174,2 млрд рублей).

Оборот торгов с юанем на "Мосбирже" в четверг с расчетами "завтра" составил 184,5 млрд рублей и 74,3 млрд рублей с расчетами "сегодня".

ЦБ в марте сообщил, что в начале и в конце месяца будет временно удваивать максимальный лимит операций по сделкам "валютный своп" для сглаживания избыточной волатильности из-за календарных факторов. В два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца максимальный дневной объем операций по валютным свопам составляет 20 млрд юаней. В остальные торговые дни максимальный объем - 10 млрд юаней.

Ставка в рамках этих операций по юаням рассчитывается как ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate) плюс 3,5 процентного пункта (п.п.), по рублям - ключевая ставка ЦБ минус 1 п.п.

США 12 июня ввели санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. После этого "Мосбиржа" сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. ЦБ также заявил о решении приостановить торги и гонконгским долларом.

По мнению экспертов "Интерфакса", высокий спрос на операции "своп" с ЦБ мог быть обусловлен необходимостью участников валютного рынка взять технический тайм-аут для проведения взаиморасчетов по валютным операциям после введенных санкций против торговой площадки.

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