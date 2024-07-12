Банк России с 15 июля меняет параметры валютных свопов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России с 15 июля меняет процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой, говорится в сообщении ЦБ.

По юаням для расчета своп-разницы ставка устанавливается в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 5,5 процентного пункта, по рублям для расчета своп-разницы - в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт.

"Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - говорится в сообщении.