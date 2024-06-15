В "Газпроме" заявили, что "Сахалин-2" все более уверенно проводит профилактику без иностранцев

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Профилактические мероприятия на технологическом оборудовании проекта "Сахалин-2" проводятся в "плановом" режиме, тогда как в предыдущие годы после ухода иностранных участников и подрядчиков они были "вызовом", отметил в интервью журналу "Газовая промышленность" член правления "Газпрома" Сергей Меньшиков.

В специальном выпуске научно-технического журнала, посвященном юбилею проекта начальник департамента добычи концерна напомнил, что в 2022 году оператор проекта перешел в российскую юрисдикцию. "Данный этап ознаменовал стабилизацию работ и последующее за этим начало нового периода развития проекта "Сахалин-2" с учетом выхода из него концерна Shell, выполнявшего роль технического консультанта", - охарактеризовал специалист.

"Ключевой задачей было и остается обеспечение бесперебойного производственного цикла с достижением плановых показателей добычи, производства и отгрузки СПГ и нефти в условиях ухода ключевых иностранных поставщиков оборудования и сервисных услуг. При этом в летние технологические остановы 2022 и 2023 гг. выполнены все работы, необходимые для обеспечения безопасного и надежного функционирования основных технологических объектов проекта "Сахалин-2". Это был вызов, с которым блестяще справилась команда ООО "Сахалинская Энергия". Сейчас осуществляется подготовка к работам в летний останов 2024 г., которая благодаря полученному опыту ведется уже в плановом порядке", - уверен Меньшиков.

"Вместе с тем перед всей отечественной нефтегазовой промышленностью, и перед ООО "Сахалинская Энергия" в особенности, стоят скорее задачи, нежели вызовы. Так, впереди у компании решение задач по комплексной программе реконструкции производственных объектов, включая замену устаревшего оборудования и автоматики. Важная задача - создание новых и адаптация существующих предприятий по обслуживанию и ремонту оборудования иностранных производителей, а также по выполнению сервисного обслуживания. Здесь уже создан основной задел, но мы не останавливаемся на достигнутом", - добавил он.