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"Полка" добычи газа на проекте "Сахалин-2" продлена на пять лет - до 2033 года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Период постоянной добычи газа на проекте "Сахалин-2" продлен на пять лет - с 2028 до 2033 года, сообщают на страницах журнала "Газовая промышленность" генеральный директор ООО "Сахалинская Энергия" Роман Дашков и начальник департамента "Газпрома" Сергей Меньшиков.

"В октябре 2023 г. состоялось пленарное заседание ЦКР Роснедра, в ходе которого был поддержан авторский вариант разработки Лунского НГКМ. Утвержденный сценарий позволяет продлить период постоянной добычи газа с Лунского месторождения на 5 лет (до 2033 года) и обеспечить прирост извлекаемых запасов углеводородов, сопоставимый с несколькими годами разработки месторождения", - пишут газовики в специальном номере журнала, посвященном юбилею проекта.

Принятый в 2023 году новый проект разработки месторождения в том числе направлен на обеспечение равномерности отборов газа в течение года; выравнивание профиля пластовых давлений по месторождению; увеличение межремонтного периода эксплуатации скважин, отмечается в статье.

Основным поставщиком сырья для завода СПГ проекта является Лунское нефтегазоконденсатное месторождение. По объему извлекаемых запасов оно относится к разряду уникальных. Разработка месторождения, начавшаяся в 2009 г., проводится в естественном режиме со снижением пластового давления.

На данный момент ведется освоение газовой залежи в блоках 2-6. Блок 1 не разрабатывается из-за удаленности от платформы. Добыча реализуется с помощью единственной морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) "Лунская-А" (ЛУН-А).

В настоящее время Лунское НГКМ находится на зрелой стадии разработки: извлечено более половины запасов природного газа, фонд эксплуатационных скважин реализован более чем на 90 %, введена в работу установка по компримированию газа (дожимная компрессорная станция).

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном на юге острова введен в эксплуатацию в 2009 году, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПГ.

Газпром Сахалин-2
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