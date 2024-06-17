Поиск

Нефть Brent подешевела до $82,35 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $82,35 за баррель, что на $0,27 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,13 (0,2%), до $82,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,27 (0,34%), до $78,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,17 (0,2%), до $78,45 за баррель.

Рынок немного снизился в пятницу, но завершил неделю уверенным ростом: Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Это более чем компенсировало спад, зафиксированной неделей ранее после объявления ОПЕК+ о планах постепенного сворачивания части ограничений на добычу нефти.

Обновленные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства поддержали нефтяной рынок, поскольку они говорят о возможности дефицита поставок нефти по крайней мере до начала зимы, отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт, слова которой приводит Market Watch.

"У нефтяного рынка есть потенциал к росту, - говорит аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси. - Третий квартал традиционно является сезоном пикового спроса по всему миру, и это будет способствовать росту объемов переработки нефти".

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка

В G7 займутся решением технических вопросов по использованию доходов от активов РФ

ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

Минимальная розничная цена на водку с июля повысится до 299 рублей за 0,5 литра

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале на 5,4%

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Переданный государству ЧЭМК возглавил директор по производству Иванченко

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });