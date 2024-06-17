Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил позитивный импульс минувшей пятницы, однако сдерживающим "быков" фактором выступает ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть Brent опустилась к $82,25 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3221,53 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1139,44 пункта (+0,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 июня, составляет 89,0658 руб. (+0,86 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), Polymetal (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Газпрома" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "ММК" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3190-3240 пунктов. Сравнительно небольшой объем торгов в пятницу, вероятно, связан с тем, что ряд инвесторов отказывались от покупок в последний день недели. В таком случае, они могут открывать позиции сегодня, что должно поддержать рынок, полагают эксперты ПСБ.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", восстановление российских фондовых индексов может продолжиться в начале недели, хотя динамика индикаторов будет во многом определяться настроениями в сегменте инструментов суверенного долга.

Наступившая неделя не будет насыщена корпоративными событиями. Из макроэкономической статистики на неделе будут опубликованы данные Росстата по индексу цен производителей за май; Банк России опубликует протокол июньского заседания по вопросам денежно-кредитной политики, который может отражать настроения регулятора в отношении перспектив ключевой ставки, полагают эксперты.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, цены на нефть проседают на фоне ослабления потребительского спроса в США и роста добычи нефти в Китае.

Введенные санкции против Мосбиржи и НКЦ не привели к мгновенным негативным последствиям, однако долгосрочные риски сохраняются. Санкции затруднят доступ к иностранным валютам и могут снизить ликвидность на рынке. Введение дополнительных санкций может ухудшить ситуацию, что приведет к дальнейшему снижению фондовых индексов, считает эксперт.

"На рынке сохраняется высокая волатильность, и риски смещены в сторону обновления локальных минимумов, особенно если индикаторы не стабилизируются выше уровней 3290 пунктов для индекса МосБиржи и 1160 пунктов для индекса РТС. Это связано с отсутствием "бычьих" драйверов и перспективой повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в июле до 18-20% из-за нарастающей инфляции", - полагает Кабаков.

Зарубежные фондовые индексы

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились на 0,04-0,15%, при этом обновил свой максимум Nasdaq (+0,1%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний. По итогам недели Dow потерял 0,5%, S&P 500 и Nasdaq набрали 1,6% и 3,2% соответственно.

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, приведенный Trading Economics, предусматривал повышение показателя до 72 пунктов. В июне прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,2 пункта.

Цены на экспорт в США в мае снизились впервые в этом году – на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на столько же, согласно официальным данным. Аналитики в среднем не ожидали изменения цен, отмечает Trading Economics.

Цены на импорт уменьшились в прошлом месяце на 0,4% – также впервые с декабря, что стало сюрпризом для экспертов, прогнозировавших подъем на 0,1%. В апреле импорт подорожал на 0,9%. В годовом выражении экспортные цены в мае увеличились на 0,6% после спада на 0,9% месяцем ранее, импортные - на 1,1%, как и в апреле.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,04%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 2,9% в апреле относительно предыдущего месяца после роста на 2,9% в марте, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали более значительного спада - на 3,1%, по данным Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 182 млрд юаней ($25,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста снизились по сравнению с 6,7% в апреле и не оправдали консенсус-прогноз Trading Economics, который составлял 6%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам шестнадцатого месяца подряд.

Безработица в Китае в мае осталась на апрельском уровне 5%. Это минимальный уровень с ноября прошлого года.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $82,25 за баррель (-0,4% и -0,2% в пятницу), июльская цена WTI - $78,12 за баррель (-0,4% и -0,2% в пятницу).

Рынок немного снизился в пятницу, но завершил неделю уверенным ростом: Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Это более чем компенсировало спад, зафиксированной неделей ранее после объявления ОПЕК+ о планах постепенного сворачивания части ограничений на добычу нефти.