Комитет Думы одобрил к принятию в I чтении поправки в федеральный бюджет на 2024-2026 гг.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении поправки в бюджет РФ на 2024-2026 гг.

Законопроект (№639656-8) правительство внесло в парламент 3 июня.

Согласно документу, общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год уменьшится на 2,8 млрд руб., или на 0,01%, и составит 35 трлн 062,5 млрд руб. (18,3% ВВП). Общий объем расходов увеличивается на 522 млрд руб., или на 1,4%, и составит 37 трлн 182,6 млрд руб. (19,4% ВВП).

Дефицит федерального бюджета увеличивается на 524,7 млрд руб. и составит 2 трлн 120,1 млрд руб., или 1,1% ВВП вместо утвержденных ранее 0,9% ВВП.

Нефтегазовые доходы в 2024 г. уменьшатся на 519 млрд руб. и прогнозируются в сумме 10 трлн 985,3 млрд руб., при этом ненефтегазовые доходы в 2024 г. увеличиваются на 516,2 млрд руб., их объем составит 24 трлн 077,2 млрд руб.

Снижение ожидаемого поступления нефтегазовых доходов по сравнению с параметрами, учтенными при формировании бюджета, обусловлено сокращением прогноза поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, НДПИ на газ природный, от вывозных таможенных пошлин на углеводородное сырье, а также увеличением возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку. При этом увеличение прогноза поступления отдельных нефтегазовых доходов обусловлено увеличением прогноза поступления по НДПИ на нефть и на газовый конденсат.

В законопроекте учтены поступления от доходов, которые ранее не прогнозировались, в общем объеме 173,1 млрд рублей, из них доходы от перечисления части прибыли Банка России в связи с получением по итогам 2023 года прибыли – в сумме 105,3 млрд рублей; прочие неналоговые доходы в части компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашений о разделе продукции (СРП), в сумме 51,6 млрд рублей, а также налог на сверхприбыль – в сумме 5,1 млрд рублей.

Программа внутренних заимствований уменьшена на 146,445 млрд руб. – до 2,479 трлн руб. с 2,625 трлн руб. в связи с изменением структуры доходов и других источников финансирования дефицита бюджета, говорится в пояснительной записке к документу. При этом объем средств на погашение ценных бумаг в рублях не изменился – 1,442 трлн руб. Таким образом, запланированный валовой объем привлечения на внутреннем рынке сократился до 3,921 трлн руб. с 4,068 трлн руб.

Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец года увеличивается на 319,7 млрд руб. – до 11,510 трлн руб. (или 6% ВВП) по сравнению с предыдущей оценкой за счет курсовой разницы. Доходы от управления средствами фонда увеличатся на 32,447 млрд руб., до 103,882 млрд руб.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн руб. и инфляции в 5,1% (ранее 179,956 трлн руб. и 4,5%).

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в I чтении на пленарном заседании Госдумы 20 июня.