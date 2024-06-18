Поиск

Ритейлер "О'Кей" провел делистинг с LSE

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) 18 июня провел делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.

Решение об этом было принято советом директоров 15 мая.

Торги расписками ритейлера приостановлены с марта 2022 года.

Ритейлер планирует сохранить листинг на Московской бирже и бирже Казахстана AIX. При этом программа GDR остается в силе и продолжает действовать.

"О`Кей" провел IPO на LSE в 2010 году.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец марта 2024 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров.

О`Кей O`Key Group LSE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"

"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"

Минюст США подал иск к Adobe из-за сложности отмены подписок на сервисы

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });