Ритейлер "О'Кей" провел делистинг с LSE

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) 18 июня провел делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.

Решение об этом было принято советом директоров 15 мая.

Торги расписками ритейлера приостановлены с марта 2022 года.

Ритейлер планирует сохранить листинг на Московской бирже и бирже Казахстана AIX. При этом программа GDR остается в силе и продолжает действовать.

"О`Кей" провел IPO на LSE в 2010 году.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец марта 2024 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров.