Ритейлер "О'Кей" провел делистинг с LSE
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) 18 июня провел делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.
Решение об этом было принято советом директоров 15 мая.
Торги расписками ритейлера приостановлены с марта 2022 года.
Ритейлер планирует сохранить листинг на Московской бирже и бирже Казахстана AIX. При этом программа GDR остается в силе и продолжает действовать.
"О`Кей" провел IPO на LSE в 2010 году.
Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец марта 2024 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров.