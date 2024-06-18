Цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к активному росту вечером во вторник.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 по московскому времени подорожали на $0,78 (0,93%), до $85,03 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,01 (1,26%), до $81,34 за баррель.

Позитивным фактором для рынка стали данные о том, что розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле. Рост был отмечен по итогам 16-го месяца подряд.

Такие данные "усиливают прогнозы спроса на топливо со стороны крупнейшего в мире импортера", отметили аналитики Sevens Report Research.

"Новости в начале этой недели в целом были позитивными для энергетического рынка, и нефть подорожала до максимумов с апреля. Мы полагаем, что ситуация будет благоприятствовать "быкам" в краткосрочной перспективе", - добавили они.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило прогноз цен на нефть марки Brent в рамках базового сценария на уровне $80 за баррель для 2024 года, $70 - для 2025 года, $65 - для 2026-2027 годов.