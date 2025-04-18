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ЦБ РФ сообщил о росте ипотеки в марте на 0,3%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ипотечное кредитование в марте, по предварительным данным, выросло на 0,3% после роста на 0,2% в феврале, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи ипотеки в марте выросли на умеренные 13% и составили 257 млрд руб. после 227 млрд руб. в феврале. Основной объем кредитов (87%) выдан в рамках госпрограмм, он увеличился до 224 млрд руб., что на 13% больше в сравнении с прошлым месяцем (198 млрд руб.). По наиболее популярной "Семейной ипотеке" выдачи выросли до 197 млрд руб. после 174 млрд руб. месяцем ранее. Динамику марта, в том числе могло поддержать временное повышение с 7 февраля возмещения до уровня "ключевая ставка + 3 процентных пункта", отмечает ЦБ.

Однако многие крупнейшие игроки по-прежнему взимают комиссию (5-6%), чтобы повысить маржинальность льготных кредитов. Банк России разрабатывает концепцию стандартного ипотечного продукта, который позволит ограничить распространение таких практик, сказано в обзоре.

Помимо ипотеки на балансах банков, еще есть кредиты, переданные в секьюритизированные пулы: их объем на 1 апреля составил значительные 1,7 трлн руб. Таким образом, общая задолженность населения по ипотеке в марте составила 21,8 трлн руб., увеличившись на 0,2% после 0,1% в феврале (прирост с начала года был околонулевым, а за 12 месяцев - 8,7%).

Выдачи рыночной ипотеки по-прежнему низкие и в марте составили 33 млрд руб. на фоне высоких ставок. Несмотря на небольшое снижение ставок в марте, на 1 процентный пункт, ипотека примерно под 28,5% мало привлекает заемщиков, отмечает регулятор.

Хроника 07 июня 2024 года – 18 апреля 2025 годаИпотека в России
ЦБ РФ Банк России
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