Apple в 2024 году интегрирует в свои устройства ChatGPT

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. в 2024 году интегрирует в свои устройства основанный на искусственном интеллекте (ИИ) чат-бот ChatGPT, заявила компания на ежегодной конференции для разработчиков.

ChatGPT будет доступен через виртуального ассистента Siri. В частности, чат-бот сможет отвечать на вопросы пользователя и создавать документы по его запросу. Запросы регистрироваться не будут.

Доступ к ChatGPT предоставят бесплатно и без необходимости создавать аккаунт, однако некоторые функции будут платными. Кроме того, Siri сможет запоминать контекст из предыдущих диалогов и распознавать речь с запинками. Сторонние разработчики также смогут интегрировать Siri в свои приложения.

Новые диалоговые инструменты позволят менять стиль текста и даже преобразовывать прозу в стихи. Также пользователи получат возможность генерировать изображения и делать краткое изложение больших электронных писем.

ИИ-функционал разработки Apple сформирует собой систему Apple Intelligence, которая будет адаптироваться под пользователя. В ее основу лягут собственные ИИ-модели компании.

Глава Apple Тим Кук назвал ее новой системой "персонального интеллекта".

Новые ИИ-инструменты будут доступны на смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также компьютерах Mac и планшетах iPad на чипах Apple M1 и новее.

Apple подчеркнула, что ее подход к ИИ будет строиться вокруг защиты пользовательских данных. Модели станут работать на устройствах локально и через облачные серверы компании на ее чипах.

ИИ сможет обучаться на персональных данных пользователя, не отправляя их во внешний контур. Apple они доступны не будут.

Глава Tesla и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск, у которого были конфликты как с Apple, так и с OpenAI, разработавшей ChatGPT, при этом сомневается, что OpenAI обеспечит защиту данных клиентов Apple.

"Apple понятия не имеет, что будет реально происходить, когда они передадут ваши данные в OpenAI", - написал он в X.

"Если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, устройства Apple в моих компаниях будут запрещены, - предупредил Маск. - Это неприемлемое нарушение безопасности".

Ранее в 2024 году миллиардер, который также учредил ИИ-стартап xAI, подал в суд иск к OpenAI, требуя запретить ей зарабатывать на искусственном интеллекте. Тогда он отметил, что внутреннее устройство лежащей в основе ChatGPT модели GPT-4 "удерживалось и удерживается в строжайшем секрете". По его словам, оно известно лишь самой OpenAI и предположительно Microsoft, которая инвестировала в эту компанию около $13 млрд.

Apple на конференции также рассказала, что новую операционную систему iOS 18 будут поддерживать 23 модели iPhone, включая XR, XS, XS Max, 11 и новее, а также SE второго поколения и новее.

В числе прочего новая ОС сможет обеспечивать отправку денежных средств на другой смартфон через Apple Cash. Телефонный номер или имя пользователя при этом знать будет необязательно.

Также Apple сообщила, что новая версия MacOS получит имя Sequoia. Она сможет отображать экран iPhone, позволяя получать уведомления и открывать мобильные приложения с компьютера.

Кроме того, компания намерена в июне вывести шлемы смешанной реальности Vision Pro на международные рынки, включая Китай, Японию, Сингапур, Великобританию, Францию, Германию, Канаду и Австралию. В США они были выпущены в феврале.