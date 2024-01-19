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Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. готова разрешить бесконтактную оплату c помощью устройств на базе iOS через мобильные кошельки и платежные сервисы других провайдеров в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) для снятия связанных с конкуренцией опасений Еврокомиссии), говорится в пресс-релизе ЕК.

Таким образом, владельцам устройств не придется обязательно использовать Apple Pay или Apple Wallet. Плата со сторонних провайдеров при этом взиматься не будет, а пользователи смогут покупать товары с помощью их приложений и за пределами ЕЭЗ.

ЕК в течение месяца будет ждать комментариев от заинтересованных сторон в отношении этой и других предложенных Apple для урегулирования опасений уступок, включая добавление новых функций и создание механизма разрешения споров.

Комиссия в мае 2022 года уведомила американскую компанию о своем предварительном заключении, по которому невозможность использования бесконтактной оплаты на ее устройствах с приложениями третьих лиц может нарушать законодательство Евросоюза.

Apple Apple Pay iOS Евросоюз Еврокомиссия
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