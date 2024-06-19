Госдума рассмотрит в I чтении поправки в бюджет РФ на 2024 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду рассмотрит два из пяти законопроектов, входящих в "бюджетный пакет": поправки в федеральный бюджет на 2024 г. и поправки в Бюджетный кодекс.

Как следует из повестки заседания парламента, представлять законопроекты будет министр финансов Антон Силуанов.

Поправки в федеральный бюджет (N639656-8) правительство внесло в парламент 3 июня.

Согласно документу, общий объем доходов федерального бюджета на 2024 г. уменьшится на 2,8 млрд руб., или на 0,01%, и составит 35 трлн 062,5 млрд руб. (18,3% ВВП). Общий объем расходов увеличивается на 522 млрд руб., или на 1,4%, и составит 37 трлн 182,6 млрд руб. (19,4% ВВП). Дефицит федерального бюджета увеличивается на 524,7 млрд руб. и составит 2 трлн 120,1 млрд руб., или 1,1% ВВП вместо утвержденных ранее 0,9% ВВП.

Нефтегазовые доходы в 2024 г. уменьшатся на 519 млрд руб. и прогнозируются в сумме 10 трлн 985,3 млрд руб., при этом не нефтегазовые доходы в 2024 г. увеличиваются на 516,2 млрд руб., их объем составит 24 трлн 077,2 млрд руб.

Снижение ожидаемого поступления нефтегазовых доходов по сравнению с параметрами, учтенными при формировании бюджета, обусловлено сокращением прогноза поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, НДПИ на газ природный, от вывозных таможенных пошлин на углеводородное сырье, а также увеличением возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку. При этом увеличение прогноза поступления отдельных нефтегазовых доходов обусловлено увеличением прогноза поступления по НДПИ на нефть и на газовый конденсат.

В законопроекте учтены поступления от доходов, которые ранее не прогнозировались, в общем объеме 173,1 млрд рублей, из них доходы от перечисления части прибыли Банка России в связи с получением по итогам 2023 г. прибыли - в сумме 105,3 млрд руб.; прочие неналоговые доходы в части компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашений о разделе продукции (СРП), в сумме 51,6 млрд руб., а также налог на сверхприбыль - в сумме 5,1 млрд руб.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн руб. и инфляции в 5,1% (ранее 179,956 трлн руб. и 4,5%).

Поправки в Бюджетный кодекс (N639660-8) предусматривают списание двух третей задолженности субъектов РФ по состоянию на 1 марта 2024 г. по бюджетным кредитам при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект предусматривает направление всех дополнительных доходов, возникших в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ свыше 13% в доход федерального бюджета. "В связи с этим выделены новые виды доходов (в том числе - в рамках инвестиционных доходов) с указанием нормативов распределения", - говорится в пояснительных материалах.

Поправки в Налоговый кодекс (N639663-8) планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 20 июня.