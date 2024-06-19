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Цена нефти Brent стабилизировалась у $85,4 за баррель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене утром в среду после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составила $85,37 за баррель, что на 4 цента выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подскочили в цене на $1,08 (1,3%), до $85,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) не меняются в цене. Накануне фьючерсы подорожали на $1,24 (1,5%), до $81,57 за баррель.

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Негативная реакция рынка на решение ОПЕК+ начать постепенное восстановление добычи после третьего квартала "в целом закончилась и расценивается как чрезмерная", добавил он в интервью MarketWatch. После этого представители группы "подтвердили приверженность гибкому подходу и намерение снижать объем добровольных сокращений добычу только в случае, если этого будут требовать рыночные условия".

"Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, растущая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва" продолжают положительно сказываться на нефтяных котировках, добавил Ричи.

Как ожидается, объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником.

Brent WTI ОПЕК+
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