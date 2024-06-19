Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи ниже 3100п

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил нисходящий импульс предыдущего дня, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшую нефть (Brent торгуется выше $85 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, причем второй откатился ниже рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами "НЛМК".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3098,05 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1121,33 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составляет 87,0354 руб. (-2,0145 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,9%), АФК "Система" (-1,6%), "Магнита" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,1%), Polymetal (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Северстали" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", настроения инвесторов остаются подавленными из-за опасений очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Вероятность такого шага со стороны Банка России на заседании в июле увеличивается на фоне роста инфляционных ожиданий населения, которые повысились с 11,7% в мае до 11,9% в июне.

Дополнительное давление на рынок акций оказывает укрепление рубля, что может быть связано с сокращением спроса на валюту со стороны импортеров на фоне неопределенности в отношении проведения трансграничных платежей после новых ограничений. С другой стороны, инвесторы переключились на срочный рынок с фьючерсами, а не на юань: объем торгов китайской валютой остается примерно на том же уровне, что и до введения санкций. Рынок акций игнорирует даже рост цен на нефть - котировки Brent восстановились после майской просадки на фоне ожидаемого роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона в США.

Банк России значительно улучшил прогноз чистой прибыли банков на 2024 год, с 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн руб., принимая во внимание устойчивость российской экономики к жестким денежно-кредитным условиям и улучшение благосостояния россиян на фоне жестких условий на рынке труда. По оценке регулятора, банковский сектор должен ежемесячно генерировать чистую прибыль на уровне 237-300 млрд руб., отмечают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться вблизи отметки 3100 пунктов.

"Во время текущей коррекции после двух сессий падения обычно наступал небольшой период затишья. Надеемся, что как раз сегодня российский рынок не будет снижаться. При благоприятном исходе вполне можем увидеть небольшой рост индекса, при этом, вероятно, объемы торгов будут низкими. Это означает, что при негативных новостях рынок может достаточно быстро развернуться", - считает он.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,03-0,3%, обновили в очередной раз максимумы S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,03%). Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось, что этот показатель не изменился.

Объем промышленного производства в Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%. В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Федрезерву потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI. Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев, добавил он.

По его словам, перспективы американской экономики неопределенны, и ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Адриана Куглер отметила, что снижение цен крупными ритейлерами страны повысило шансы на снижение ставок в этом году.

Компания Nvidia нарастила во вторник рыночную стоимость на 3,5%, до $3,34 трлн. В результате чипмейкер стал самой дорогой компанией мира, обойдя Microsoft и Apple, чья капитализация сократилась на 0,5% (до $3,32 трлн) и 1,1% (до $3,29 трлн) соответственно. Пять лет назад Nvidia не входила даже в топ-20 в США.

В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Объем японского экспорта увеличился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,28 трлн иен ($52,46 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Рост был отмечен по итогам шестого месяца подряд и стал самым сильным с ноября 2022 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта в мае на 13% после апрельского подъема на 8,3%.

Японский импорт в прошлом месяце увеличился на 9,5% - до максимальных за пять месяцев 9,5 трлн иен. Аналитики ожидали повышения импорта на 10,4% после апрельского роста на 8,3%.

Тем временем, потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась с 2,3% в апреле и впервые с июля 2021 года достигла целевого значения Банка Англии. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, также предполагал замедление до 2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно корректируются после роста накануне до максимумов за семь недель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $85,08 за баррель (-0,3% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $81,28 за баррель (-0,4% и +1,5% во вторник).

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, растущая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва" продолжают положительно сказываться на нефтяных котировках, считает он.

Как ожидается, объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником.