Акции Games Workshop взлетели на 8,7% за счет хорошей годовой отчетности

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Британский производитель игровой продукции Games Workshop за 2023-2024 финансовый год, который завершился 2 июня, увеличил доналоговую прибыль не менее чем до 200 млн фунтов стерлингов ($255 млн) по сравнению со 171 млн фунтов годом ранее, говорится в предварительной отчетности.

Выручка выросла до не менее 490 млн фунтов с 445 млн фунтов. Таким образом, прибыль повысилась, как минимум, на 17%, выручка - на 10%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 190 млн фунтов при выручке в 492 млн фунтов.

Games Workshop планирует опубликовать годовой отчет 30 июля.

Котировки акций компании взлетели на 8,7% в ходе торгов в среду и являются лидером роста среди компонентов общеевропейского индекса Stoxx Europe 600.

Рыночная стоимость Games Workshop за последние 12 месяцев снизилась на 1,5% (до 3,1 млрд унтов), в то время как британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 8,6%.

Между тем с момента первичного размещения в 1994 году вложения в акции Games Workshop приносили среднегодовой доход в 21% по сравнению с 9% у индекса FTSE All-Share, который включает около трети компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже (LSE).