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Amazon и Games Workshop будут снимать фильмы по игре Warhammer 40000

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Подразделение американской Amazon.com Inc. заключило соглашение с Games Workshop Group о разработке фильмов и сериалов на основе популярной игры Warhammer 40000 от британской компании.

В рамках сделки Amazon Content Services получает эксклюзивные права на Warhammer 40000. Действие настольной игры, в которой используются миниатюры солдат и военной техники людей, орков и представителей других инопланетных рас, происходит в вымышленной технофэнтезийной вселенной в 41-м тысячелетии. При этом Warhammer 40000 уже давно превратилась во франшизу: по вселенной написано множество книг и комиксов, выпущены компьютерные игры.

Как сообщается в пресс-релизе Games Workshop, чтобы перенести на экран вселенную Warhammer 40000, в настоящее время собирается команда сценаристов, которую возглавит британский актер Генри Кавилл в качестве исполнительного продюсера. Он известен ролью Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак" и Чарльза Брэндона в "Тюдорах".

В компании предупредили, что может пройти некоторое время, прежде чем фанаты увидят какой-либо контент. "Нередко проекты занимают два-три года с момента начала", - говорится в сообщении.

С начала 2023 года капитализация Games Workshop увеличилась на 16,2%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 2,2%.

Amazon Games Workshop Генри Кавилл Чарльз Брэндон Великобритания США
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