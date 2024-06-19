РФ за 5 месяцев увеличила экспорт ячменя в 2,1 раза до более 3 млн т

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае этого года поставила на зарубежные рынки свыше 3 млн тонн ячменя, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертные оценки.

Поставки ячменя в текущем сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.) характеризуются рекордными темпами, и по итогам сельхозгода РФ впервые может занять первое место в мире среди его экспортеров, говорится в сообщении.

Важным событием сезона центр называет возобновление активных закупок Саудовской Аравией, одним из крупнейших покупателей ячменя в мире. В результате в январе-мае королевство стало лидером среди импортеров российского ячменя. По данным аналитического центра "Русагротранса", за этот период в Саудовскую Аравию отправлено 837,1 тыс. тонн ячменя.

В топ-5 покупателей также входят Иран (608 тыс. тонн), Китай (376 тыс. тонн), Тунис (266 тыс. тонн) и Алжир (182 тыс. тонн). Основной объем был поставлен через порты Азово-Черноморского бассейна, Каспия, а также порты и погранпереходы Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, за пять месяцев значительно вырос экспорт в Оман, со второй половины прошлого года развиваются поставки в Кувейт и Иорданию. В январе 2024 года после более чем двухлетнего перерыва возобновлены продажи ячменя в Катар.

Согласно прогнозам аналитического центра "Русагротранса", на которые ссылается "Агроэкспорт", по итогам сезона РФ может экспортировать рекордные 8,8 млн тонн ячменя против 5,64 млн тонн в предыдущем сезоне. При этом экспортируемый объем во второй половине сезона будет сопоставим с показателем за первые шесть месяцев.

В аналитическом центре назвали несколько причин роста отгрузок ячменя на экспорт: увеличение валового сбора и рекордные переходящие запасы, повышение конкурентоспособности российского ячменя на внешнем рынке, расширение возможностей российской инфраструктуры по экспорту этой культуры, рекордный экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна, порты Каспия на Иран и в Китай через погранпереходы и порты Дальнего Востока. При этом наиболее выраженная динамика отгрузок наблюдалась в апреле и мае 2024 года.

Несмотря на то, что в текущем сельхозгоду экспорт отечественного ячменя почти вдвое выше прошлого сезона, остаются возможности по дальнейшему наращиванию поставок, уверена вице-президент - начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко.

"Как у кормовой культуры, у ячменя имеется огромный потенциал в части экспорта, поскольку культура хорошо растет в регионах Нечерноземья, где экономика выращивания пшеницы сильно проигрывает югу страны. При наличии возможностей для зарубежных отправок и увеличении железнодорожных перевозок валовой сбор и экспорт ячменя могут продолжить расти. Стоит также отметить, что успех текущего сезона в том числе обусловлен очень низкой пошлиной на ячмень, а с мая она и вовсе стала нулевой", - заявила Снитко, процитированная в сообщении.