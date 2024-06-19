Инфляция в РФ с 11 по 17 июня составила 0,17%, в годовом выражении ускорилась почти до 8,5%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 17 июня составила 0,17% после 0,12% с 4 по 10 июня и также 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 17 июня составил 0,36%, с начала года - 3,59%.

Из данных за 17 дней этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 июня выросла до 8,46% с 8,31% на 10 июня (8,30% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,47% с 8,37% на 10 июня, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Ускорение инфляции с 11 по 17 июня во многом связано со значительным удорожанием картофеля, а также существенным ростом цен на авиаперелеты.

Плодоовощная продукция с 11 по 17 июня подорожала на 1,6% (с 4 по 10 июня - на 0,7%), в том числе на картофель стал дороже на 7,9%, яблоки - на 3,1%, лук - на 1,3%, морковь - на 1,2%, свекла - на 1,1%, огурцы - на 0,5%. Одновременно снизились цены на капусту - на 3,6%, помидоры - на 1,9% и бананы - на 0,7%.

За период с 11 по 17 июня выросли цены на говядину, баранину, хлеб пшеничный и масло сливочное - на 0,3%, сахарный песок и хлеб ржаной - на 0,2%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,2%, маргарин - на 0,4%, творог - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров с 11 по 17 июня значительно выросли цены на плиты ДСП - на 1,1%, доски обрезные - на 0,5%. Одновременно снизились цены на электропылесосы - на 0,7%, смартфоны - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 11 по 17 июня подорожала на 3,7% (с 4 по 10 июня - на 0,7%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил 13 июня Тремасов.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе немного повысить свой прогноз.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7% (вырос с 5,3% на начало мая).