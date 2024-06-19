Доля расчетов между РФ и Вьетнамом в рублях и донгах выросла в I кв. почти до 60% объёма двусторонней торговли

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доля расчетов между Россией и Вьетнамом в национальных валютах - российских рублях и вьетнамских донгах в первом квартале 2024 года выросла почти до 60% объёма двусторонней торговли. Об этом сообщается в статье президента Владимира Путина, опубликованной газетой ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан".

"Между нашими странами существует возможность расчётов в национальных валютах - российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объёма двусторонней торговли. А в первом квартале этого года - уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях", - пишет Путин.

Он отметил большую роль в обеспечении надёжных финансовых расчётов совместного Вьетнамско-российского банка, в церемонии открытия которого он участвовал ещё в 2006 году. "Рассчитываем, что он и далее продолжит свою работу, активно содействуя углублению экономического сотрудничества между нашими государствами", - говорится в статье.

Согласно статистике ЦБ РФ, в первом квартале 2024 года доля платежей при расчетах за экспортные поставки РФ в российских рублях составила 39,6%, в валютах дружественных стран - 38,8%, в том числе в азиатские страны соответственно 36,3% и 45,2%, а при оплате импорта - в рублях - 35,8%, валютах дружественных стран - 37,5%, при импорте из стран Азии - 28,9% в рублях и 52,4% в нацвалютах этих стран.