Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Южуралзолота" (ЮГК) рекомендует акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания.

"Мы сохраняем фокус на снижении долговой нагрузки и использовании денежного потока для выплат по долговым обязательствам. Напомним, что на конец прошлого года соотношение чистый долг/EBITDA составило комфортные 2,03х, но мы стремимся снизить его до 0,8х к 2026 году, как и обещали во время IPO", - объясняет инвесторам ЮГК.

При этом компания обещает вернуться к обсуждению выплаты дивидендов за первое полугодие 2024 года.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.