Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг корректируется вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций, сдерживают "быков" смешанные сигналы с внешних фондовых площадок и забуксовавшая в росте нефть (Brent находится у $85 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидируют в росте акции "Аэрофлота".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3047,92 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1162,03 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. (-4,407 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%), расписки OZON (+2,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Магнита" (+1,9%), АФК "Система" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Газпрома" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,2% "префы"), ВТБ (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), Polymetal (+0,6%), "ТКС Холдинг" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,9%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,2%).

Во "втором эшелоне" упали после отсечки дивидендов за I квартал акции ПАО "МД Медикал груп" (-14,5%, до 825,4 рубля; выплаты - 141 рубль на акцию).

Просели акции ПАО "Южуралзолото" (-2,1%, до 0,8393 рубля) на фоне известий, что компания проведет SPO и предложит инвесторам акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего УК. Как сообщила компания, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за акцию.

Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК Константин Струков не планирует продавать свои бумаги в рамках предложения. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня, но может быть завершен досрочно по решению компании.

Комментарии аналитиков

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, индекс МосБиржи накануне приблизился к уровню поддержки 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году. Спекулятивно, в четверг можно ожидать отскока в акциях.

"Основные причины коррекции включают как фундаментальные факторы (опасения по поводу повышения ключевой ставки ЦБ РФ, возможные продажи со стороны нерезидентов и ожидание новых санкций ЕС), так и технические факторы, включая высокую волатильность на валютном рынке, что провоцирует участников закрывать позиции в других классах активов", - отмечает эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", основным фактором укрепления рубля выступает дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. В то время как проблемы с трансграничными платежами за импорт усилились после новых ограничительных мер в адрес России, что привело к снижению спроса на валюту, экспортные потоки продолжают поступать. Помимо этого, экспортеры продают валютную выручку в рамках президентского указа и по мере приближения налогового периода (28 июня - пик платежей) будут наращивать объем продаж иностранной валюты. Свою роль играют и продажи валюты Банком России в размере 8,1 млрд руб. в день.

"Мы полагаем, что в сложившихся обстоятельствах можно было бы временно отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ для стабилизации курса национальной валюты", - считают эксперты.

Поступающие статданные продолжают свидетельствовать в пользу ускорения инфляции - индекс потребительских цен в период с 11 по 17 июня вырос на 0,17% по сравнению с 0,12% неделей ранее. На этом фоне регулятор сигнализирует, что потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. На этом фоне нельзя исключать снижения индекса МосБиржи ниже психологической отметки 3000 пунктов, полагают аналитики "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США в среду рынки были закрыты в связи с празднованием Дня освобождения от рабства.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,3-0,6% к уровню вторника).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, на пять лет - 3,95%. Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими. Аналитики также не ожидали изменения ставок в четверг.

Глава НБК Пань Гуншэн днем ранее заявил, что ЦБ продолжит придерживаться денежно-кредитной политики поддерживающего типа, сообщает агентство "Синьхуа". Этот шаг поможет восстановлению экономики и создаст благоприятную монетарную и финансовую среду для социально-экономического развития, сказал он на ежегодном форуме Луцзяцзуй.

Гонконгский Hang Seng скорректировался вниз после взлета индикатора почти на 3% по итогам предыдущих торгов, пишет Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены консолидируются, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 в четверг составила $85,24 за баррель (+0,2% и -0,3% накануне), июльская цена WTI - $81,52 за баррель (-0,1% к уровню вторника).

Срок обращения июльских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника. "Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", - приводят западные СМИ его слова.

Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает Trading Economics.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 18:00 по Москве. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.