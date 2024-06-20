Поиск

РФ в мае снизила экспорт нефти в КНР к апрелю почти на 7%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китай в мае сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,1 млн б/с, что на 6,8% меньше, чем в апреле, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 8,91 млн тонн нефти против 9,26 млн тонн в апреле. Затраты Пекина на российскую нефть в мае составили чуть более $5,2 млрд против $5,7 млрд в предыдущем месяце.

Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в мае находился на уровне 287 тыс. тонн против 309 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,1 млн б/с по сравнению с 2,25 млн б/с в апреле.

В свою очередь, второй крупнейший экспортер нефти в Китай - Саудовская Аравия - в прошлом месяце, напротив, продолжил наращивать поставки: с 1,54 млн б/с в апреле до 1,75 млн б/с в мае. Общий объем нефти, поступивший из королевства в Поднебесную, составил 7,44 млн тонн (6,34 млн тонн в апреле), а затраты Китая на нее оцениваются почти в $5 млрд.

Всего Китай импортировал в мае почти 47 млн тонн, или 11,06 млн б/с против 44,72 млн тонн, или 10,88 млн б/с в апреле.

КНР РФ нефть Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды в год

Оборот торгов акциями на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

Оборот торгов акциями на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

НСПК работает над восстановлением сервисов после DDoS-атаки

Налоговая реформа

Законопроект о совершенствовании налоговой системы РФ принят в I чтении

Законопроект о совершенствовании налоговой системы РФ принят в I чтении

Банк России может существенно повысить ставку в июле

Рубль утром подрастает к китайскому юаню на фоне дорожающей нефти

Рубль утром подрастает к китайскому юаню на фоне дорожающей нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });