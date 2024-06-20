РФ в мае снизила экспорт нефти в КНР к апрелю почти на 7%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китай в мае сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,1 млн б/с, что на 6,8% меньше, чем в апреле, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 8,91 млн тонн нефти против 9,26 млн тонн в апреле. Затраты Пекина на российскую нефть в мае составили чуть более $5,2 млрд против $5,7 млрд в предыдущем месяце.

Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в мае находился на уровне 287 тыс. тонн против 309 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,1 млн б/с по сравнению с 2,25 млн б/с в апреле.

В свою очередь, второй крупнейший экспортер нефти в Китай - Саудовская Аравия - в прошлом месяце, напротив, продолжил наращивать поставки: с 1,54 млн б/с в апреле до 1,75 млн б/с в мае. Общий объем нефти, поступивший из королевства в Поднебесную, составил 7,44 млн тонн (6,34 млн тонн в апреле), а затраты Китая на нее оцениваются почти в $5 млрд.

Всего Китай импортировал в мае почти 47 млн тонн, или 11,06 млн б/с против 44,72 млн тонн, или 10,88 млн б/с в апреле.