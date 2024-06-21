Греф заявил, что недавние санкции не влияют на стратегию зарубежного присутствия Сбера

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Недавно введенные американские санкции не оказывают дополнительного влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

"Мы продолжим развивать и углублять сотрудничество с дружественными странами с фокусом на расчеты в национальных валютах и обслуживании взаимной торговли. Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия. При этом мы анализируем возможности для сотрудничества, в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение, кибербезопасность, биометрия, распознавание речи, развитие искусственного интеллекта", - сказал Греф.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня обновило информацию о зарубежных представительствах Сбербанка в Китае и Индии.

Сбербанк находится под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года.

В начале июня Сбербанк объявил о планах открыть отделения и начать предоставлять полноценные услуги в новых регионах. Банк на следующей неделе планирует открыть 46 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной организации. Речь идет о четырех полноформатных отделениях Сбербанка (ДНР, ЛНР), 26 офисах на площадках партнеров, в том числе в МФЦ, а также 16 мобильных офисах. Кроме того, за следующую неделю банк планирует довести число банкоматов в ДНР и ЛНР до 65 устройств.