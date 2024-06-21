Рубль утром в пятницу снижается к юаню в рамках коррекции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в пятницу, рубль корректируется вниз после существенного роста в первые дни недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9935 руб. (+4,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 47,5 коп. выше уровня действующего официального курса.

Правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами.

Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%, сообщила пресс-служба правительства.

"Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - сказано в сообщении.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

Валютная пара "юань-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,8-12,2 руб. в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы наконец-то увидели в четверг восстановление китайской валюты к рублю, столь же резкое, как и ее падение в предыдущие два дня. Рост юаня происходил при крайне высокой торговой активности, причем всплеск покупок наблюдался в районе обеда, когда обычно активны как раз экспортеры. Ключевым фактором активизации спроса могли выступить сильная перепроданность и формируемые ожидания участников рынка в скорой реализации действий по нормализации ситуации на валютном рынке со стороны регулятора и правительства (вполне назревших), - пишет эксперт в обзоре. - По нашим оценкам, справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 руб., к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем, пока они не преодолены, нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке (с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 руб., а также о заметном снижении волатильности) нам сложно. Тем более что близится 28 июня - день налоговых выплат, перед которым традиционно экспортеры более активно продают валюту".

"В пятницу юань способен сохранить инерцию к росту и попробовать выйти выше 12 руб. Целевым на день видим диапазон 11,8-12,2 руб." - указывает Локтюхов.

Цены на нефть

Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после повышения по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составили $85,6 за баррель, что на 0,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,1%, до $81,21 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.